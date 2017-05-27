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/В России/

В Госдуме попросили проверить жалобы граждан на невозможность позвонить властям

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил запрос министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову с просьбой дать оценку тому, что с должностными лицами невозможно связаться по телефону.

По мнению парламентария, такая практика подрывает доверие граждан к институтам власти.
«В последнее время граждане всё чаще стали обращаться с проблемой установления телефонного контакта с должностными лицами. Обозначенная проблема встречается повсеместно, на всех уровнях власти. В связи с этим снижается доверие населения к государственным учреждениям, что является недопустимым в современных условиях и может привести к росту социальной напряжённости в обществе», — цитирует Сухарева RT.

Письмо также было направлено в Генеральную прокуратуру.

Источник: RT

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Категория: Новости / В России

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