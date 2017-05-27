/В России/
По мнению парламентария, такая практика подрывает доверие граждан к институтам власти.
В Госдуме попросили проверить жалобы граждан на невозможность позвонить властям
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил запрос министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову с просьбой дать оценку тому, что с должностными лицами невозможно связаться по телефону.
По мнению парламентария, такая практика подрывает доверие граждан к институтам власти.
«В последнее время граждане всё чаще стали обращаться с проблемой установления телефонного контакта с должностными лицами. Обозначенная проблема встречается повсеместно, на всех уровнях власти. В связи с этим снижается доверие населения к государственным учреждениям, что является недопустимым в современных условиях и может привести к росту социальной напряжённости в обществе», — цитирует Сухарева RT.
Письмо также было направлено в Генеральную прокуратуру.
Источник: RT