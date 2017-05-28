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На Балтийском флоте проведены практические занятия по безопасности военнослужащих

В течение недели в соединениях и воинских частях Балтийского флота были проведены комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военнослужащих в условиях повседневной деятельности.

Подобные занятия проводятся в начале каждого периода обучения со всеми категориями военнослужащих.

Целью проведения занятия являлось обучение личного состава соединений и частей, в первую очередь – молодого пополнения, безопасным приёмам и способам выполнения своих служебных обязанностей, предотвращение происшествий при обслуживании  вооружения и техники, а также показ реальных последствий несоблюдения требований безопасности военнослужащими на манекенах и макетах. 

На полигонах безопасности военной службы воинских частей флота были оборудованы учебные места, на которых в общей сложности развернуто более двадцати учебных точек, где личному составу наглядно показали последствия нарушения требований безопасности.

Также в ходе занятий были продемонстрированы  действия личного состава по оказанию первичной медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения и методы транспортировки раненых.

В июле на Балтийском флоте пройдёт месячник безопасности военной службы, основными задачами которого станут повышение ответственности всех должностных лиц за сохранность жизни и здоровья подчиненных, предотвращение причин и предпосылок гибели и травматизма личного состава воинских частей флота.

Источник: пресс-служба Балтийского флота

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Категория: Новости / В России

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