Энерговоры вернут 73 миллиона Юго-Западному филиалу Кубаньэнерго

/В России/

С начала 2017 года сотрудниками ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в Юго-Западном энергорайоне было составлено 226 актов неучтенного потребления электроэнергии – это порядка 15 млн кВт?ч. Всем юридическим и физическим лицам, с чьей стороны зафиксированы нарушения, предъявлены претензии, которые обязывают их возместить причиненный Кубаньэнерго ущерб общим размером 73 млн руб.

– На сегодняшний день по 152 актам ущерб уже погашен, на общую сумму около 3 млн руб. Материалы по остальным находятся в суде, – пояснил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха. – Но самое страшное, что при хищении электроэнергии пострадать может не только сам нарушитель, но и окружающие его люди. Не случайно за воровство электрической энергии закон предусматривает административное и уголовное наказание.

Напомним, что с 1 января 2016 года ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц ? от ста до двухсот тысяч рублей.

Не оставайтесь равнодушными к хищениям электроэнергии. Обо всех известных вам случаях несанкционированного потребления электрической энергии можно сообщить по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).