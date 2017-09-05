Летчики-истребители полка «Нормандия-Неман» увековечены на почтовой марке

/В России/

В рамках совместного выпуска Российской Федерации и Французской Республики в почтовое обращение вышла марка, посвящённая авиационному полку «Нормандия-Неман».

Почтовая марка размером 65х32,5 мм, номиналом 41 рубль, изданная тиражом 287 тыс. экземпляров, поступит в отделения Почты России. На марке изображён барельеф с группой военнослужащих, которые во время Второй мировой войны сражались в составе французского истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман» против немецко-фашистских захватчиков на территории Советского Союза.

За время боевых действий на советско-германском фронте лётчики полка совершили 5240 боевых вылетов, провели около 900 воздушных боёв, повредили более 80 немецких самолётов. 96 лётчиков из его состава удостоены советских и французских боевых наград, четверо — получили звание Героя Советского Союза.

К выпуску почтовой марки изготовлены тематический конверт и художественная обложка, а также специальный штемпель гашения первого дня для Москвы. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в столичном отделении Почты России 101000 на ул. Мясницкой, 26.