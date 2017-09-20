Десантники в рамках учения «Запад-2017» совершили рейд в тыл условного противника

/В России/

Подразделения Воздушно-десантных войск, принимающие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства, отработали вопросы по проведению рейдовых действий и обеспечению переправы основных сил десанта через водную преграду в Псковской области.

Во время рейда в район боевого применения десантники осуществили перемещение по пересеченной лесисто-болотистой местности на новейших боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МД «Ракушка», а также отразили нападение диверсионных групп условного противника.

Выдвижение боевых машин осуществлялось по полевым и рокадным дорогам местного назначения в условиях осенней распутицы и резко ухудшившейся погоды.

В ходе второго этапа совместного стратегического учения «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, который проходит с 17 по 20 сентября на общевойсковых полигонах на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря, с войсками (силами) региональной группировки проводятся розыгрыши практических действий по ведению маневренной обороны, переходу к наступательным действиям и завершению разгрома противника.

Часть основных розыгрышей практических действий войск (сил) в рамках совместного учения «Запад-2017» прошла 18 сентября на полигоне Лужский (Ленинградская обл.), а завтра, 20 сентября, они переместятся на полигон Борисовский (Республика Беларусь).

Основными целями учения являются – совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от вооруженных сил Республики Беларусь – около 7,2 тыс. чел., от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. чел., из них на территории Республики Беларусь – до 3 тыс. чел.), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации