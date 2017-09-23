Российские и египетские десантники обменялись подарками

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск России (ВДВ) провели торжественное мероприятие по случаю отправки на родину подразделения парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет в аэропорту Анапы.

Перед убытием египетских коллег военнослужащие обеих стран обменялись подарками, после чего египетские десантники в сопровождении делегации ВДВ России отправились на самолете военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 на аэродром Чкаловский в Московской области.

В Арабскую Республику Египет с подмосковного военного аэродрома зарубежные военнослужащие убыли на самолете С-130 своего государства.

Подразделение египетских десантников в ходе совместного тактического учения «Защитники дружбы-2017» с 9 по 22 сентября обменивались опытом с россиянами в десантировании, совершении маневров и практических действий в районах выполнения учебно-боевых задач на Кубани. Совместное учение между десантниками двух государств впервые состоялось на территории России.

Обучение египетских военнослужащих и основная фаза тактического учения проходили в горной местности с сухим субтропическим климатом на военном полигоне Раевский в Краснодарском крае. В учении приняли участие усиленный парашютно-десантный батальон ВДВ России и рота парашютно-десантных войск вооруженных сил Египта.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации