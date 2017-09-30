Военнослужащие из России и Пакистана организовали засады в горах Кавказа

/В России/

Разведывательные группы мотострелкового соединения (горного) Южного военного округа и вооруженных сил Исламской Республики Пакистан (ИРП) совершили марш-бросок в горы, преодолев перевал высотой более 2.3 тыс. метров над уровнем моря.

В условиях высокогорья военнослужащие разбили автономный лагерь, используя подручные материалы. Российские военные поделились опытом создания скрытых убежищ и замаскированных шалашей.

Уточнив маршруты движения по карте, разведгруппы в боевом порядке выдвинулись в район организации засады на горной тропе.

Отряд условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) был блокирован в ущелье и атакован группой захвата российских горных стрелков. Огневое прикрытие со стороны отвесных склонов организовали специалисты из Пакистана.

На учении военнослужащие отработали практические действия в составе групп различного назначения, в том числе огневого прикрытия, захвата и блокирования.

Практические занятия военнослужащих выполнялись в условия максимально приближенных к боевой, с соблюдением режима скрытного перемещения в горной местности, на высоте 2.3 тыс метров.

И российская и пакистанская группы на весь период действий в автономных условиях были обеспечены индивидуальными рационами питания, предназначенными для горных подразделений, в состав которых включены продукты, содержащие мясо птицы и рыбы.

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2017» принимают участие более 200 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

На учениях военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения условных боевых действий в горных условиях, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, а также ведение разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности.

Учение «Дружба-2017» продлится до 4 октября текущего года.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа