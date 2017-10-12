Город, комфортный для жизни

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В Геленджике в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 11 придомовых территорий. Кроме того, уже сейчас в микрорайоне Южный, на пересечении улиц Островского и Луначарского, ведутся работы по обустройству нового сквера.

До конца 2017 года заметно преобразятся дворовые площадки, прилегающие к домам по следующим адресам: микрорайон Парус, 17, 19а, 20; микрорайон Северный, 12,12а,14, 16; ул. Полевая, 45, 45а; пер. Сосновый, 3, 3/1, 3/1а; микрорайон Северный, 3,4,5,6; ул. Островского, 135, 135/1, ул. Грибоедова, 48; ул. Грибоедова, 50, 52; пер. Восточный, 38, 38а, 38б, 38в, 36а; ул. Херсонская,22, ул. Островского,19, 21 и ул. Маяковского, 2.

Там установят новые детские игровые комплексы и тренажеры, лавочки, урны, постелют мягкое покрытие и высадят деревья.

Средства на благоустройство территорий, а это порядка 69 миллионов рублей, выделены из консолидированного бюджета.

Напомним, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на 6 лет - с 2017 по 2022 годы. В рамках его реализации предполагается за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с учетом мнения жителей выполнить комплексное благоустройство придомовых территорий и общественных зон.

Решение о подаче заявки на участие в данной программе собственники могут принять на общем собрании жильцов, после чего передать пакет необходимых документов в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Каждая заявка будет рассматриваться индивидуально, после чего будет решаться вопрос о включении ее в программу.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик