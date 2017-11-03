/В России/

Количество убытков с признаками мошенничества в автостраховании, выявленных службой безопасности Южного регионального центра компании «АльфаСтрахование» за первое полугодие 2017 г., превысило 900 случаев. Компанией возбуждено более 30 уголовных дел.

Чаще всего «АльфаСтрахование» сталкивалась с мошенниками на Кубани (50% случаев), в Волгоградской (30%) и Ростовской (20%) областях. Основными видами мошенничества являются инсценировка ДТП и незаконное увеличение страховой выплаты.

Инсценировка аварий реализуется с помощью люксовых автомобилей, застрахованных по ОСАГО и ДСАГО до 29 апреля 2017 г. Мошенники устанавливают на Lexus, Jaguar и Mercedes китайские детали, намеренно проезжают под камерами видеонаблюдения, чтобы зафиксировать целостность машины, и инсценируют аварию. Обычно используют два дорогих и одно бюджетное авто, добиваясь небольших повреждений бамперов, дверей и других частей транспортного средства. При обращении в страховую компанию мошенники увеличивают суммы компенсаций в разы.

Чтобы увеличить сумму страховой выплаты и обогатиться за счет страховой компании, страхователи «дописывают» в заявлениях об убытке и других документах несуществующие повреждения автомобиля. Для этого ими привлекаются недобросовестные эксперты-техники, которые преувеличивают и фабрикуют повреждения. В ряде случаев сумма ущерба была таким образом завышена в 5-8 раз.

«Количество выявленных сфальсифицированных убытков в общей массе убытков по ОСАГО и ДСАГО на юге России составляет более 12%, - рассказывает Алексей Журавлев, руководитель управления экономической безопасности ЮРЦ «АльфаСтрахование». - Многие случаи распознать сложно, мошенники препятствуют осмотру авто, заблаговременно продумывают сценарии преступных схем и «доказательства». Мы продолжаем работать в этом направлении и уже выявили более 900 убытков с признаками мошенничества за полгода».

Источник: Группа «АльфаСтрахование»