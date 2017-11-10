ВЫДВОРИТ ЛИ РОССИЯ КИТАЙСКОГО ГРАЖДАНИНА, КОТОРЫЙ ПОДВЕРГАЛСЯ ПЫТКАМ В КИТАЕ?

/В России/

В ноябре будет принято окончательное судебное решение о выдворении из России Ли Даня, гражданина Китая, несмотря на реальную угрозу его жизни и здоровью.

В предыдущие годы Ли Дань был трижды задержан в Китае, когда приезжал к своим родственникам. С 1998 года он является последователем китайской практики цигун «Фалуньгун» (или «Фалунь Дафа»), которая в настоящее время незаконно преследуется компартией Китая. Во время пребывания в этой стране Ли Дань подвергался угрозам, издевательствам и пыткам. Лишь благодаря усилиям родственников, ему удалось избежать длительного тюремного заключения.

Осознав, что возвращение в КНР представляет для него угрозу жизни, и он будет подвергаться репрессиям как последователь Фалуньгун, начиная с 2002 г. он пытался получить статус беженца на территории РФ. Поскольку он давно проживает в России и имеет тесные связи с нашей страной – его жена и двое детей являются гражданами РФ, – такое решение было вполне обоснованным.

В настоящее время Ли Дань фактически находится в процедуре получения убежища. Однако 27 октября 2017 г. постановлением Дорогомиловского районного суда г. Москвы он необоснованно был признан виновным в нарушении миграционного режима, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В настоящий момент он содержится в «Центре временного содержания иностранных граждан» (ЦВСИГ) ГУ МВД России.

Комитет «Гражданское содействие», оказывающий помощь мигрантам и беженцам, направил заявление в Европейский суд по правам человека о применении Правила 39 Регламента ЕСПЧ для приостановки выдачи китайского гражданина Ли Дань из Российской Федерации в КНР.

В заявлении, направленном в ЕСПЧ, подробно описаны факты арестов, жестокого обращения в трудовом лагере Чжанши г. Шеньян, где Ли Дань подвергался издевательствам, пыткам, насильственному кормлению. Возвращение в КНР представляет реальную угрозу его жизни и здоровью. К заявлению приложены материалы авторитетных международных организаций, подтверждающих жестокие репрессии в Китае с 1999 года в отношении группы мирных граждан, занимающихся по методу практики Фалуньгун.

«Последователи Фалуньгун по всей стране становятся объектами широкомасштабной слежки, незаконных арестов, длительных тюремных заключений, внесудебных казней», – говорится в специальном отчете Freedom House “Битва за дух Китая”.

Независимые исследования подтверждают факты насильственного изъятия органов у последователей Фалуньгун для продажи.

Россия ратифицировала Конвенцию ООН «О беженцах», Протокол к Европейской Конвенции, Европейскую Конвенцию «О защите прав человека и основных свобод», согласно которым взяла на себя обязательства не высылать со своей территории лиц, если им угрожает опасность, бесчеловечное и жестокое обращение и наказание в стране происхождения.