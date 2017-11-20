Мать школьника из Нового Уренгоя прокомментировала его выступление в бундестаге

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Мать школьника из ЯНАО Николая Десятниченко, которого ранее раскритиковали за "оправдание" нацизма в речи в бундестаге, отреагировала на шквал обвинений в адрес сына, передаёт радиостанция "Говорит Москва".

Оксана Десятниченко рассказала, что связалась с Николаем после того, как увидела реакцию публики на его слова.

"Я с ним переговорила после того, как всё это уже случилось. Он мне сказал, что он ни в коем случае не извинялся перед страной проигравшей войну. Он имел в виду только то, что фактически на стороне Германии были и такие люди, которые войны не хотели, попали туда не по своей воле", - пояснила она.

Также женщина отметила, что речь Николая была сокращена в четыре раза перед выступлением. Изначально ожидалось, что он выступит в течение восьми минут, однако в регламенте ему дали лишь две минуты.

"По телефону я с ним общалась, он очень расстроен. Он пояснил мне, что ни в коем случае никого не хотел обидеть, он не хотел ничьи чувства затронуть. Вот эта фраза – она вырвана из контекста. Он имел в виду другое. Он чтит историю нашей страны, и Великую победу чтит, и для нас День Победы – это действительно праздник", - добавила собеседница радиостанции.

Напомним, что 19 ноября гимназисты Нового Уренгоя приняли участие в Центральном траурном митинге в Бундестаге, представив проекты "посвященные памяти жертв войны и тирании". В ходе выступления перед парламентом Германии школьник рассказал об истории немецкого солдата Георга Йохана Рау, который оказался в "Сталинградском котле".

По словам гимназиста, мужчина попал в плен к русским, где "умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года". Старшеклассник предположил, что немец стал одним из двух тысяч солдат, похороненных вблизи Копейска Челябинской области.

"История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат Вермахта вблизи Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня. Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны... Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн. Спасибо за внимание", - объявил школьник.

Источник: https://ruposters.ru/news/20-11-2017/shkolnika-novogo-urengoya