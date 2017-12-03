Новобранцы зенитного ракетного полка в Сочи приведены к военной присяге

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В зенитном ракетном полку армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Сочи состоялось торжественное приведение к военной присяге новобранцев осеннего призыва 2017 года.

В присутствии родных и близких на плацу воинской части около 100 молодых военнослужащих с оружием в руках присягнули на верность своей Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг.

После проведения воинского ритуала все гости мероприятия были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой им продемонстрировали современные казармы и солдатскую столовую, а также ознакомили с бытом и рационом питания военнослужащих.

По завершению мероприятия офицеры провели беседы с родителями новобранцев и ответили на вопросы, касающиеся порядка и условий прохождения военной службы.

До принятия присяги военнослужащие прошли начальную общевойсковую подготовку - изучили уставы и общие обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы.

В ближайшее время на занятиях по боевой подготовке новобранцам предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому применению штатного оружия, вверенной военной и специальной техники, в т.ч. современного зенитный ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа