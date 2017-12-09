Более 30 тыс. военнослужащих ЮВО приступили к подготовке к конкурсам АРМИ-2018

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Во всех воинских частях и соединениях Южного военного округа началась подготовка команд, расчетов и экипажей для участия в различных конкурсах Армейских международных игр «АРМИ– 2018».

К состязаниям на отборочных этапах привлечены около 80 танковых экипажей и экипажей БМП, более 60 экипажей самолетов и вертолетов, 10 экипажей кораблей и судов, более 100 снайперских пар, около 200 минометных расчетов, расчетов ПЗРК и зенитных установок, более 50 ремонтных взводов, около 10 медицинских команд и более 10 альпинистских групп.

С февраля по март 2018 года на 15 полигонах военного округа будет проведено 57 отборочных соревнований различного уровня по полевой, воздушной и морской выучке.

Планируется, что военнослужащие ЮВО примут участие в конкурсах Всероссийских армейских игр. Их победители представят Вооруженные Силы страны в соревнованиях «АРМИ– 2018».

На территории Южного военного округа пройдет 9 Всероссийских этапов и 8международных конкурсов «АРМИ–2018». Соревнования намечено провести в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, Кабардино-Балкарии, а также на территории Республики Крым.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа