/В России/

На Балтийском флоте к военной присяге приведено свыше 1500 военнослужащих из числа молодого пополнения, прибывшего для прохождения военной службы по призыву в рамках осенней призывной компании.

Военнослужащие призваны из Калининградской области и более чем 20 областей и республик Российской Федерации.

В соединениях и воинских частях флота молодые военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

После приведения к Военной присяге молодые матросы распределены на корабли и береговые части с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.

Во всех соединениях и частях флота созданы комнаты психологической разгрузки и отдыха, в них специалисты-психологи помогают новобранцам адаптироваться к военной службе и пройти первый этап становления каждого молодого человека в новой для себя роли военнослужащего.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения