Красноярского полицейского лишили премии за улыбку на совещании

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Лейтенант Балахтинского отдела полиции в Красноярском крае был лишен премии за некорректное поведение на совещании, передает PИА Новости со ссылкой на замглавы пресс-службы краевого главка МВД Ирину Барышникову.

Уточняется, что на совещании, состоявшемся 1 декабря, присутствовало руководство краевого МВД.

"Лейтенант повел себя неуважительно по отношению к присутствующему руководству и коллегам, в том числе и улыбался", - пояснила Барышникова.

Она добавила, что офицер за свое поведение был лишен месячной премии и получил дисциплинарное взыскание.

Источник: https://ruposters.ru/news/16-12-2017/krasnoyarskogo-politseiskogo-lishili-premii