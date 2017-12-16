/В России/

Красноярского полицейского лишили премии за улыбку на совещании

Лейтенант Балахтинского отдела полиции в Красноярском крае был лишен премии за некорректное поведение на совещании, передает PИА Новости со ссылкой на замглавы пресс-службы краевого главка МВД Ирину Барышникову.

Уточняется, что на совещании, состоявшемся 1 декабря, присутствовало руководство краевого МВД.

"Лейтенант повел себя неуважительно по отношению к присутствующему руководству и коллегам, в том числе и улыбался", - пояснила Барышникова.

Она добавила, что офицер за свое поведение был лишен месячной премии и получил дисциплинарное взыскание.

Источник: https://ruposters.ru/news/16-12-2017/krasnoyarskogo-politseiskogo-lishili-premii

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 66 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Аким уволен за грубое обращение с жителями аула-«призрака» в ЮКО

Американский профессор указал, где в 2018 году может начаться Третья мировая война

Красноярского полицейского лишили премии за улыбку на совещании

Дмитрий Медведев поздравил Премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева с Днём независимости страны

Команда КВН «Спарта» стала чемпионом Высшей лиги