Военнослужащие мотострелковой бригады ЮВО приступили к метанию гранат в горах

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На общевойсковом полигоне "Тарское" военнослужащие отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Северная Осетия - Алания, приступили к проведению занятия по огневой подготовке с выполнением упражнения по метанию боевых ручных осколочных гранат.

В течение месяца каждый военнослужащий от солдата до полковника совершит бросок боевой гранатой. При этом будет израсходовано более 6 тыс. боевых ручных осколочных наступательных гранат РГД-5.

Мишени, имитирующие живую силу условного противника – три ростовые фигуры на удалении 25 м, необходимо поразить одной гранатой. Для получения оценки «отлично» предстоит попасть гранатой в центральную часть расположения мишеней и поразить минимум две фигуры. При этом время от команды «Гранатой – ОГОНЬ!» до ее разрыва не должно превышать 30 сек.

Военнослужащие научатся метать гранаты по целям, находящимся как на горе, так и под горой, что требует четкого определения дальности и учета возможности их скатывания со склона. На полигоне специально оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат из положений стоя, с колена и лежа.

Предварительно военнослужащие изучили материальную часть гранат и их боевые свойства, требования безопасности и правила обращения с ними, а также освоили приемы броска из различных положений на занятиях по тактической и физической подготовке.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа