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Сотрудники следственного управления посетили подшефный детский дом в поселке Ахтырском

Сотрудники следственного управления продолжили славную традицию и накануне предстоящих праздников поздравили воспитанников детского дома для детей с ограниченными возможностями здоровья поселка Ахтырского Абинского района.

От имени коллектива следственного управления детям в качестве подарков были переданы бытовая и компьютерная техника, средства личной гигиены и сладости. В ответ ребята организовали концертное выступление для гостей и после его завершения вручили сотрудникам следственного управления благодарственные письма и сувенир в виде елочки, сделанный своими руками.

Подарки детям приобретались с учетом их пожеланий и потребностей. На протяжении нескольких лет работники следственного управления посещают указанное социальное учреждение и эти встречи стали доброй традицией.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / В России

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