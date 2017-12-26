Итоговое сочинение успешно написали 98% участников

/В России/

Итоговое сочинение, которое проводилось 6 декабря, успешно написали 98% участников, «незачет» получили около 2%. В основной срок в написании итогового сочинения приняли участие более 645 тысяч человек, из них более 642 тысяч - выпускники текущего года.

Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

0,67 % выпускников текущего года не смогли написать сочинение нужного объема (не менее 250 слов), 0,77 % итоговых сочинений были признаны экспертами образовательных организаций несамостоятельными.

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены пять основных направлений тем сочинений в 2017-2018 учебном году: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

Самым популярным направлением для написания сочинения стало «Равнодушие и отзывчивость». На втором месте по популярности «Верность и измена», на третьем - «Смелость и трусость».

Итоговое изложение написали более 13 тысяч участников, «зачет» также получили около 98% из них.

Итоговое сочинение (изложение) прошло в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев.

Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 7 февраля 2018 года и 16 мая 2018 года.

Источник: Рособрнадзор