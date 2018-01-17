На Кубани экипажи вертолетов Ми-35М отработали элементы высшего пилотажа при ведении встречного боя

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Экипажи новейших ударных вертолётов Ми-35М авиационной части армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Кубани, отработали перекрёстную смену позиций и резкую смену направлений при ведении воздушного боя на минимальной высоте до 200 метров.

Лётчики на допустимых высотах выполнили действия по ведению ближнего воздушного боя с выполнением сложных фигур для проведения повторной атаки условного противника или выхода из условного боя.

Экипажи вертолетов в ходе выполнения полетов, освоили боевой и форсированный развороты, поворот и разворот «на горке», пикирование с различными углами тангажа.

В ходе полётов экипажи вертолётов Ми-35М в составе звена также отработали зависание над землёй и вертикальную посадку на минимальной дистанции между вертолётами.

Отработка фигур высшего пилотажа на вертолёте позволяет экипажу в полной мере освоить авиатехнику, получить навыки ведения воздушного боя, а также лучше ориентироваться по приборам вертолёта.

В полётах было задействовано 6 вертолётов и более 50 военнослужащих летного и технического состава.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа