/В России/

В продукции донской птицефабрики нашли опасный препарат

Остатки клопидола нашел Россельхознадзор в мясе ЗАО «Птицефабрика Красносулинская», сообщили в ведомстве.

Специалисты отобрали пробы голени цыпленка-бройлера и провели лабораторные исследования, в результате был обнаружен лекарственный препарат. Предприятие поставили на усиленный лабораторный контроль, в ходе которого остатки клопидола были выявлены повторно.
Как рассказали в пресс-службе, употребление яиц и мяса птицы с содержанием кокцидиостатиков может привести к дисбактериозу, снижению иммунитета, аллергическим реакциям и нарушению работы всех систем организма.
За нарушение ветеринарного законодательства птицефабрика оштрафована, сообщает don24.ru.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/agronovosti-yga-rossii/17747-V-produkcii-donskoj-pticefabriki-nashli-opasnyj-preparat

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Категория: Новости / В России

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