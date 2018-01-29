В продукции донской птицефабрики нашли опасный препарат

/В России/

Остатки клопидола нашел Россельхознадзор в мясе ЗАО «Птицефабрика Красносулинская», сообщили в ведомстве.

Специалисты отобрали пробы голени цыпленка-бройлера и провели лабораторные исследования, в результате был обнаружен лекарственный препарат. Предприятие поставили на усиленный лабораторный контроль, в ходе которого остатки клопидола были выявлены повторно.

Как рассказали в пресс-службе, употребление яиц и мяса птицы с содержанием кокцидиостатиков может привести к дисбактериозу, снижению иммунитета, аллергическим реакциям и нарушению работы всех систем организма.

За нарушение ветеринарного законодательства птицефабрика оштрафована, сообщает don24.ru.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/agronovosti-yga-rossii/17747-V-produkcii-donskoj-pticefabriki-nashli-opasnyj-preparat