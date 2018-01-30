Новобранцы зенитного ракетного полка ЮВО в Сочи приняли Военную присягу

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Новобранцы осеннего призыва 2017 года, прибывшие в подразделения зенитного ракетного полка армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), расположенного в Сочи, приведены к Военной присяге.

В ходе мероприятия на плацу воинской части более 20 молодых солдат в присутствии родных и близких с оружием в руках поклялись на верность своей Родине - России. Новобранцы были призваны на военную службу в конце прошедшего года военным комиссариатом по Ставропольскому краю.

С момента прибытия в полк призывники в течение месяца осваивали обязательную начальную общевойсковую подготовку - изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, а также впервые в жизни выполнили нормативы по метанию гранат и стрельбе из автоматов АК-74.

В дальнейшем на занятиях по боевой подготовке солдатам предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому применению штатного оружия, вверенной военной и специальной техники.

Освоив программу боевой подготовки, в июле текущего года на полигоне Ашулук в Астраханской области военнослужащие полка примут участие в тактическом учении с боевой стрельбой из современного зенитного ракетного вооружения, в том числе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

В завершении военной присяги родственников новобранцев пригласили на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой они осмотрели современные казармы и солдатскую столовую, а также познакомились с бытом и рационом питания военнослужащих. Офицеры командования полка ответили родителям новобранцев на интересующие их вопросы по порядку и условиям прохождения военной службы в воинской части.

Всего, в рамках осенней призывной кампании 2017 года, в подразделения зенитного ракетного полка прибыли около 200 новобранцев из различных субъектов РФ, в том числе из республик Татарстан, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Чечни.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа