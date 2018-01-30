Группа спецназа ЮВО на Кубани отработала приемы прицельной стрельбы с борта вертолета Ми-35М

/В России/

Группа специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае отработала приемы стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.

По условиям выполнения упражнения военнослужащим необходимо было обнаружить цель, установить прицел, учитывая при этом скорость ветра, высоту и скорость полета вертолета, после чего поразить движущиеся и появляющиеся мишени, имитирующие живую силу условного противника.

Стрельба велась в диапазоне высот от 50 до 200 метров, длинными очередями по 10—15 выстрелов, с левого и правого борта вертолета.

Пилоты постоянно усложняли спецназовцам выполнение огневой задачи, меняя угол захода на цель, высоту и скорость полета.

Целью проведения занятия стало освоение военнослужащими навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения в виду близости своих войск.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа