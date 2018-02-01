В Краснодарском крае выявлен опасный карантинный вредитель коричнево-мраморный клоп

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Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сообщает, что на территории Краснодарского края (г. Новороссийск, г. Сочи) был выявлен карантинный объект – коричнево-мраморный клоп (HalyomorphahalysStal.), который вошёл в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утверждённый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 года № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза», который вступил в силу с 01.07.2017 года.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от 15 ?С до 33 ?С (при температуре 15 ?С могут развиваться только эмбрионы, а отродившиеся личинки при этой температуре, как правило, погибают). Оптимальной температурой для развития коричнево-мраморного клопа является температура от 20 ?С до 25 ?С. Следует отметить, что коричнево-мраморный клоп распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, в США, в странах Европы, в Турции.С 2015 года коричнево-мраморный клоп активно стал наращивать свою численность в Грузии и Абхазии. На зимнее время устремляется для зимовки из природной среды в теплые дома, поэтому клоп сразу обратил на себя внимание людей при своем появлении, в то время как в природной среде их не так легко увидеть, и они не так многочисленны, как в местах зимовки. В этот период эффективным методом борьбы с коричнево-мраморным клопом является сбор и механическое уничтожение.

Данный карантинный объект распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами.

Коричнево-мраморный клоп – агрессивный многоядный вредитель, питается более чем на 100 видах растений из 49 семейств. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам.

Для людей мраморный клоп не представляет угрозы, разве что дискомфорт, когда насекомые пытаются найти место зимовки в здании. Не менее неприятной для человека особенностью клопов являются его отпугивающие качества, такие как выделение, специальными железами резкого неприятного запаха. Это своего рода защита клопа от других насекомых, птиц и прочих хищников.

Против мраморного клопа наиболее эффективным способом борьбы является химический метод. Химические обработки необходимо проводить инсектицидами, разрешенными для применения на территории РФ, согласно списку пестицидов и агрохимикатов разрешённых к применению на территории Российской Федерации, в соответствии с разделом XV «Требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов в черте населенных пунктов» постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 № 17 (ред. от 10.06.2016) "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10".

Управлением проведен комплекс подготовительных мероприятий для проведения плановых (рейдовых) осмотров и карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов на выявление коричнево-мраморного клопа, в целях установления карантинных фитосанитарных зон и введения карантинного режима. Проводится работа по информированию хозяйствующих субъектов и жителей Краснодарского края о появлении данного карантинного объекта и о необходимости проведения мероприятий по его уничтожению.

Обращаем внимание всех землепользователей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, что на основании положений ст. 32 Федерального Закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений» и Приказа Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 года№ 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований», все землепользователи обязаны проводить систематические карантинные фитосанитарные обследования на выявление карантинных объектов. Согласно ч. 5 ст. 16 Федерального Закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений»затраты на осуществление карантинных фитосанитарных мер несут граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде (в том числе лизинге) подкарантинные объекты.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея