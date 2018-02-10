Десантников из Новороссийска встретили в столице Дона

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Военнослужащие воздушно-десантных войск из Новороссийска, совершая комбинированный марш-бросок, прибыли в столицу Дона – город Ростов-на-Дону.

Находясь в пути семь суток, невзирая на капризы погоды, лучшие военнослужащие соединения уже преодолели расстояние в 500 км.

Десантники, а также встретившие их представители администрации Города воинской славы, юнармейцы и ветераны возложили венки к Вечному огню на площади имени Карла Макса. В рамках торжественного мероприятия собравшиеся минутой молчания почтили память воинов, погибших при исполнении воинского долга.

Около 1000 жителей и гостей города увидели показательные выступления военнослужащих воздушно-десантных войск, дефиле сводного оркестра и концерт творческого коллектива соединения «Синева».

Следующим городом, который встретит участников беспрецедентного перехода станет город Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Старт комбинированного марш-броска, посвященного 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного училища, был одновременно дан в десяти городах. Новороссийским десантникам предстоит пройти более 1,3 тыс. километров и посетить шесть населенных пунктов, три из которых расположены на территории Южного военного округа - это Тимашевск, Ростов-на-Дону и Каменск-Шахтинский.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа