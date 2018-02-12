Военнослужащие артиллерийского полка 150-й мотострелковой дивизии впервые проведут праздничный салют в День защитника Отечества

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Артиллерийской части 150-й мотострелковой дивизии доверено провести праздничный салют в День защитника Отечества. Впервые эту задачу выполнит штатное артиллерийское подразделение воинской части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области.

Ранее праздничный салют в столице Дона выполнял сводный артдивизион. Об этом сообщил командир сформированной в декабре прошлого года артиллерийской части полковник Вячеслав Рыжов во время информационно-агитационной акции «Послужим России вместе!», которая прошла на территории нового военного городка артиллерийской части 150 мотострелковой дивизии.

В этот день более сотни студентов высших и средних образовательных учреждений, а также военнослужащих запаса познакомились со спецификой военной службы в новой воинской части. В рамках Акции гостям показали новый военный городок, в котором созданы все условия для службы и комфортного проживания военнослужащих, а также социально-бытовые условия для их семей.

Представители мобильного пункта отбора граждан на военную службу по контракту детально рассказали ростовчанам о преимуществах службы в воинских частях ЮВО, положенных льготах и социальных гарантиях.

Практику боевой учебы участники Акции смогли наблюдать на территории, расположенного поблизости, общевойскового полигона «Кузьминский».

Военнослужащие артиллерийской воинской части провели занятия по боевому слаживанию взводов, батарей и дивизионов. Также отработали новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

«Особое внимание при подготовке артиллеристов уделяется тренировкам в системе разведывательно огневых и разведывательно ударных контуров», - подчеркнул командир части.

На вооружении артиллерийского полка состоят современные образцы ствольной и пушечной артиллерия - 152-мм буксируемая гаубица «Мста-Б», реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-С», а также новейшие образцы стрелкового оружия отечественного производства.

Историческая справка: артиллерийский полк сформирован 1 декабря 2017 года и является приемником легендарного 381 истребительно-противотанкового артиллерийского полка, исторический путь которого начинался в 1942 году на фронтах Великой Отечественной войны и был завершен 10 мая 1945 года после Великой Победы.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа