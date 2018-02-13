Главгосэкспертиза России согласовала проект обустройства причала в порту Новороссийск

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В рамках корректировки генерального плана развития Юго-Восточного грузового района на территории Новороссийского порта будет построен причал № 38. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По результатам рассмотрения выдано положительное заключение.

Причал, который будет эксплуатироваться в составе контейнерного терминала ООО «НУТЭП» на территории строящегося Юго-Восточного грузового района порта Новороссийск, появится на северном берегу Новороссийской бухты внутри акватории «Новороссийского судоремонтного завода».

Проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает строительство причала № 38 длиной 415,3 м, в том числе морского грузового фронта, открытых складских площадок для накопления и расформирования судовых партий контейнеров, а также внутриплощадочных инженерных сооружений и сетей.

Площадь обустраиваемых открытых складских площадок составит 10,8 тысячи кв.м, пропускная способность морского грузового флота – 210 тысяч TEU в год (TEU, двадцатифутовый эквивалент, — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Также в рамках реализации проекта будет обустроен соединительный участок длиной 93,25 м с пандусами, ведущими на причал.

Расчетное количество судозаходов на причал № 38 составит 142 единицы, расчетный грузооборот - 137 тысяч TEU.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ФАУ «Главгосэкспертиза России»