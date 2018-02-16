Перспективы больших и малых пивоварен обсудили на «ПРОДЭКСПО - 2018»

/В России/

Юбилейная, уже 25-я по счету выставка «ПРОДЭКСПО» прошла в Москве 5-9 февраля. Все больше и разнообразней становится экспозиция любимого народом хмельного напитка, что является отражением интересной тенденции – развитии малого и «микро» (или крафтового) пивоварения.

Объемы продаж пива в России много лет снижаются, за последние десять лет, по данным Росстата, они сократились на треть - до 780,6 млн. дал.. Причины – усиление госрегулирования, рост акцизов и цен, запрет на продажу пива в пластиковых бутылках более 1,5 литра и т.д. Однако наступивший 2018 год обнадеживает пивоваров – регулятор не обещает неприятных новаций, Россия принимает чемпионат мира по футболу, а, следовательно, в июне-июле российские производители резонно ожидают повышенный спрос на свои напитки. Есть и устойчивые тенденции роста продаж безалкогольного и «крафтового» пива, а также малых региональных пивоварен.

В этом году на выставке ПРОДЭКСПО свои экспозиции представили более 90 компаний из России, Германии, Чили, Китая, Литвы, Белоруссии, Австрии, Польши, Португалии, Болгарии, Армении, Франции, Казахстана, Республики Корея, Тайланда.

На ПРОДЭКСПО, в павильоне №3, на своем стенде томская пивоварня «Кожевниково» презентовала новые сорта пива «Особое поручение», «Два топора», «Гадкий Утёнок», «Сибирский вкус», «Свежее подкрепление» и шоколадный стаут «Hardwood». Стенд завода из глубинки Томской области еще одно свидетельство, что российские производители пива достойно отвечают на вызовы времени.

Стремительное развитие сегмента крафтового пива в России – общепризнанный и воодушевляющий факт. Иначе можно сказать, что это авторское пиво, отличающееся от промышленных аналогов изначально, как приготовленное на небольшой пивоварне ремесленным способом с использованием необычных натуральных ингредиентов. Есть и красивые определения от идеологов отрасли: "качественное пиво с идеей, сваренное пивоваром, а не советом директоров".

Бурный рост крафтового пивоварения совпал с экономической ситуацией после обвала рубля, что повлекло рост цен на импортные аналоги до уровня недоступности. Но существенным является и изменение культуры потребления, которое пусть медленно, но неотвратимо начинает приобретать характер дегустации. Сегодня маркетологи отмечают, что немалое количество россиян, обращаясь к пиву, все чаще делают выбор в пользу качества и премиальности. Среди других туристических впечатлений, привезенных из путешествий, приобретаемое предпочтение к крафтовому пиву, сваренному здесь и для тебя, а не разлитому на высокоскоростном конвейере трансконтинентальной компании со сроком хранения до бесконечности.

Крафтовое пиво – это продукт местности, это пошаговая доступность к потребителю, лимитированные объемы производства «для своих». Крафтовое пиво не возят за сотни и тысячи километров, его пьют здесь. Пивовар и покупатель живут на одной земле, это новая социальная сеть, привычная в европейских странах и приживающаяся в России со своими обычаями. В тренде развития российского пивоварения находится выставка ПРОДЭКСПО, на которой отечественные производители всегда получают преференции. Все гости ПРОДЭКСПО отметили рост экспозиции малых пивоварен, представленных на выставке, в тематическом салоне «Спиртные напитки».

Самая поразительная тенденция в российском пивоварении – рост в минувшем году на 16 процентов объемов покупок безалкогольного пива. В стране с «крепкими» традициями невозможно было предположить такого спроса, но практика опрокидывает наши представления и заставляет слушать рынок, но не теоретиков национального характера. Аналогичные мифы есть и в Испании, но сегодня в этой стране безалкогольное составляет 15 процентов потребляемого пива. Аналитики обещают, что к 2021 году безалкогольное пиво займет 3 процента рынка.

Это объясняется и тем, что вкус выходит на первый план – иным ведь и не объяснить рост потребления безалкогольного пива, хотя простую жажду можно утолить морсами, квасом, отечественными и импортными газировками. Рост производства безалкогольного пива - подтвержденная жажда вкуса пива, что является приятным фактором для участников отрасли.

Перечисленные и иные тенденции и проблемы стали предметом обсуждения профессионалов отрасли на 25-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО». В рамках крупнейшего в Восточной Европе продовольственного форума 5-9 февраля производители обменялись мнениями, как удержать и приумножить лояльность потребителей, остающихся верными вкусу пива, но требовательных к нюансам подачи напитка миллионов.

Источник: Аналитическая группа АЛКОЭКСПЕРТ