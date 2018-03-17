В городе Сочи прошло обучение волонтеров Бессмертного полка из 30-ти регионов России.

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С 13 - 16 марта 2018 года в г. Сочи прошла обучающая сессия для волонтеров проекта "ПОКОЛЕНИЯ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА". Организатором мероприятия выступило Межрегиональное общественное патриотическое движение «Держава».

В мероприятии приняли участие член Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный Полк России», руководитель МОПД «Держава» Борис Евгеньевич Левитский, активисты общественных волонтерских, ветеранских организаций, военно-патриотических и поисковых объединений, студенчества, представители органов власти и молодежной политики из 30-ти субъектов РФ, всего около 80 человек.

Для участников в процессе семинара была организована разноплановая обучающая программа, включающая в себя выступления организаторов проекта, тренинги, мастер-классы экспертов по нескольким патриотическим проектным направлениям.

Для презентации действующих культурных некоммерческих проектов и лучших волонтерских практик г. Сочи, таких как: работа Волонтерского центра администрации города, Центра подготовки волонтеров на базе Сочинского государственного университета иорганизационного комитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для участников были организованы мастер-классы на территории образовательного центра «Сириус», Зимнего театра, а также футбольного стадиона «Фишт».

В результате обучающей программы участники познакомились с принципами организации мероприятий героико-патриотической направленности, повысили свои навыки в сфере организации патриотических мероприятий, моделировании социальных проектов, и выработали новые идеи по реализации добровольческих проектов в регионах.

Результатом реализации проекта станет создание добровольческих региональных штабов в субъектах РФ, районных штабов в малых городах и сельских поселениях, ряды добровольцев и волонтеров будут готовы участвовать и создавать новые патриотические проекты в течении всего календарного года.

Впереди еще одна обучающая сессия и другие патриотические мероприятия, в которых примут участие более 30 патриотических общественных организаций, пройдут обучение и получат необходимую информацию для организации патриотических мероприятий в регионах РФ более 150 человек. Всего в проект будут вовлечены более 5000 участников.

Проект является межрегиональным ресурсным центром для реализации патриотических проектов регионов-участников и направлен на повышение гражданской активности различных групп населения, а также сохранение в российских семьях исторической памяти. Основной задачей проекта является расширение рядов волонтеров и добровольцев через их максимальное вовлечение в патриотическую деятельность.



Программа реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов