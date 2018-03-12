В Сочи пройдет Первый обучающий семинар волонтеров общественного проекта «ПОКОЛЕНИЯ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

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Межрегиональное общественное патриотическое движение «Держава» в рамках реализации социально значимого проекта «Межрегиональной патриотической информационно-просветительской программы "ПОКОЛЕНИЯ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА" с13 - 16 марта 2018 года в г. Сочи проводит Первую обучающую сессию для волонтеров проекта «ПОКОЛЕНИЯ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

В мероприятии примут участие член Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный Полк России», руководитель МОПД «Держава», депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Борис Евгеньевич Левитский, активисты общественных волонтерских, ветеранских организаций, военно-патриотических и поисковых объединений, студенчества, представители органов власти и молодежной политики из более 20-ти субъектов РФ.

В результате обучающей программы участники повысят свои навыки в сфере организации патриотических мероприятий, моделировании социальных проектов, познакомятся с принципами организации мероприятий героико-патриотической направленности и выработают новые идеи по реализации добровольческих проектов в регионах РФ.

В результате реализации проекта будут созданы добровольческие региональные штабы в субъектах РФ, районные штабы в малых городах и сельских поселениях, ряды добровольцев и волонтеров будут готовы участвовать и создавать новые патриотические проекты в течении всего календарного года.

Проект является межрегиональным ресурсным центром для реализации патриотических проектов регионов-участников и направлен на повышение гражданской активности различных групп населения, а также сохранение в российских семьях исторической памяти. Основной задачей проекта является расширение рядов волонтеров и добровольцев через их максимальное вовлечение в патриотическую деятельность.

Программа реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов