Питомник по сохранению генного материала самшита открылся в Краснодарском крае

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В специальном отделении Родниковского питомника в Белореченском районе высажена первая тысяча черенков растения в закрытом грунте.

Работы проводятся специалистами министерства природных ресурсов региона и краевого филиала ФБУ «Рослесозащита». Всего планируется посадить 4 тысячи черенков самшита, которые были заготовлены от предварительно обследованных самшитовых насаждений.

– Создание питомника, обеспечивающего оптимальные условия роста и развития самшита, а также заслон для проникновения самшитовой огневки является единственно возможной мерой по сохранению генофонда растения, – уточнил министр природных ресурсов края Сергей Еремин.

Он добавил, что с момента обнаружения самшитовой огневки предлагались различные способы борьбы с применением пестицидов, биологических методов, феромоновых ловушек. Тем не менее, существенных результатов по снижению численности вредителя получено не было, акцентировал министр.

Сохраненные в Родниковском питомнике растения в будущем предполагается высадить в прежние места обитания колхидского самшита.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края