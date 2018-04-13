«Семеро в прошлом» - выживание в условиях раннего средневековья

/В России/

«Семеро в прошлом» — некоммерческий проект, в ходе которого семь человек проживут с декабря по сентябрь на древнерусском хуторе. Разрешено использовать только аутентичные одежду, инструменты, снаряжение и пищу. Сообщает "Антропогенез".ру

В замкнутом обществе в экстремальных условиях люди и их взаимоотношения будут меняться. Задача участников — не просто выжить в суровых условиях Древней Руси, но наладить совместный быт и обеспечить запас продуктов, чтобы дойти до конца проекта.

По инфорации разещенной на официальной странице проекта в VK , «Семеро в прошлом» — это только начало, первый шаг на «Пути в Хольмгард» — огромном проекте, который мы хотим реализовать в Новгородской области. Об этих планах рассказал идеолог проекта, руководитель агентства исторических проектов «Ратоборцы» Алексей Овчаренко. «Путь в Хольмгард» — это серия фестивалей, медиапроектов и исторический парк