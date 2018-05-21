В Воздушно-десантных войсках завершился кинологический конкурс «Верный друг»

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Лучшими в индивидуальном первенстве был признан десантник

из Ульяновска со своим питомцем, немецкой овчаркой по кличке «Бой». Вместе они быстрее всех преодолели дистанцию протяженностью 3 км

с двумя огневыми рубежами. Второе и третье места в индивидуальном зачете поделили между собою «верные друзья» из Пскова и Подмосковья.

В командном зачете первое место заняла команда отдельной бригады специального назначения ВДВ, второе место - команда Псковского соединения ВДВ, замыкает тройку лидеров команда из Ульяновской десантно-штурмовой бригады.

По итогам кинологического конкурса сформирована сборная, которая представит «крылатую пехоту» на всеармейском кинологическом конкурсе «Верный друг». Из 20 «верных друзей», принимавших участие в конкурсе, в сборную ВДВ включено 5 кинологов со служебными собаками пород немецкой и бельгийской овчарки.

В ближайший месяц на базе кинологического центра МО РФ в Московской области состоится Всеармейский этап кинологического конкурса «Верный друг», по результатам которого, будет сформирована национальная сборная для участия в финале «АрМИ-2018» на международном этапе игр.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации