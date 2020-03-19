Новороссийск присоединился к международной акции «Сад памяти»

/Великая Победа/

Она приурочена к 75-летию Великой Победы. По всей стране волонтеры высаживают деревья в память о наших соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Новороссийске новый молодой сад появился в селе Мысхако. Возле памятника «Взрыв» были высажены 75 саженцев.

В торжественном мероприятии приняли участие министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин, глава города Игорь Дяченко, председатель городской думы Александр Шаталов, председатель краевой организации Героев, Герой Российской Федерации Виктор Маркелов, а также приглашенные ветераны, депутаты и общественные деятели и молодежь города.

- В ожесточенных боях за Новороссийск погибли тысячи советских воинов. В память о них мы сегодня высадили эти деревья. Привлекая к подобным патриотическим акциям молодежь, мы передаем им своеобразную вахту памяти. Они будут ухаживать за этими саженцами и рассказывать уже своим детям о том, в честь кого посажены эти деревья, - глава Новороссийска Игорь Дяченко.

По словам главы города, новые деревья появятся вскоре и в других районах Новороссийска: рядом с мемориальным комплексом Малая земля и в новом сквере на Героев Десантников. Всего же по всей стране в рамках акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших во время войны.

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск