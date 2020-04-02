"Бессмертный полк" может переехать в Facebook 

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"Бессмертный полк" из-за коронавируса может пройти не на улицах и площадях городов, а в лентах новостей социальных сетей Facebook и "ВКонтакте". О вариантах проведения акции памяти ветеранов Великой Отечественной войны рассказал радио Sputnik координатор гражданской инициативы "Бессмертный полк" Сергей Лапенков.

"Вполне вероятно, что 9 мая "Бессмертного полка" в привычном виде уличных шествий с портретами в этом году не будет, но есть несколько вариантов. Это можно устроить в виде флешмоба, когда люди на камеру смартфона будут записывать короткий рассказ про своего ветерана и выкладывают в социальные сети вместе с фотографией. Также люди могут перепостить в социальные сети страницы, которые открывают у нас на сайте. Возможно, кто-то еще будет менять аватарки на изображение своих ветеранов и предков, возможно, еще появятся какие-то брендированные рамочки", - рассказал координатор акции.

Итоговое решение о формате проведения акции "Бессмертный полк" еще не принято. Организаторы надеются, что к 9 мая пандемия коронавируса COVID-19 пойдет на спад. Однако, даже если это произойдет, Сергей Лапенков не уверен, что стоит проводить акцию в привычной форме. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

"Очевидно, что ситуация с пандемией коронавируса складывается, мягко говоря, тревожная. Вопрос - будут ли и надо ли проводить массовые мероприятия, даже если к 9 мая пандемия пойдет на спад. Огромное число людей на улицам может спровоцировать новую волну заражений", - рассказал координатор акции.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/