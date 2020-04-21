Художники украсили дом на проспекте Ленина

/Великая Победа/

Меньше трёх недель до Дня Победы.

Очень рад тому, что пандемия и введенные ограничения не сказались на сроках работы художников-граффитистов, принимающих участие в акции «Стена Победы». Они закончили роспись дома №79 по пр. Ленина.

Всего на проспекте будут расписаны три дома №79, 59,33. На первых двух работы завершены. Жаль, что из-за карантина пока не многие жители нашего города могут полюбоваться ими воочию.

Акция «Стена Победы» реализуется на средства меценатов. В ней нет ни копейки бюджетных денег! На доме №79 появились «Родина-Мать» и «Знамя Победы». Одна из картин написана на выделенные мной средства. Принять участие в проекте решил по зову сердца.

Дорогие жители города-героя Новороссийска! Скоро День Победы. Из-за вируса мы не увидим Парад и Бессмертны полк, но это не значит, что не будет праздника. 9 мая в наших сердцах!

Напоминаю, что мы продолжаем челлендж «Имя Героя». Присылайте в директ истории ваших Героев, тех, благодаря которым мы живём.