Библионочь - 2020 с Баллионовской библиотекой в прямом эфире

/Великая Победа/

В формате литературно-поэтического салона «В новороссийской стороне всё говорит нам о войне» пройдет встреча с сотрудником отдела Краеведения.

Название выбрано не случайно – это строка из стихотворения Сеитумера Эмина, который воевал в морской пехоте и освобождал наш город от врага. Военная тема всегда была одной из главных в творчестве новороссийских авторов. Многие писатели были отважными воинами, героями, поэтическое слово которых поддерживало однополчан в тяжелых военных испытаниях.

В прямом эфире вас ждёт много проникновенных, искренних стихотворений, которые посвятили ратной доблести малоземельцев кубанские поэты Иван Варавва, Кронид Обойщиков, Виктор Подкопаев, Виталий Бакалдин... Вы услышите циклы стихотворений о войне, принадлежащие перу Михаила Глинистова, Эдуарда Каиры, Евгения Цыганко, Сеитумера Эмина и других поэтов.

Литературно-поэтический салон поможет вашему воображению представить воочию события огненных лет Великой Отечественной войны, познакомиться с творчеством известных поэтов, которые запечатлели в слове самоотверженный героизм и силу духа защитников Родины.

В канун Великой Победы воспользуйтесь уникальной возможностью познакомиться с новороссийской военной поэзией ближе!

Место проведения: https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/

Проходит: 25 апреля 2020 с 15:00 до 15:30

К онлайн-встрече с читателями сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили информационно-поэтический доклад «Литература в годы Великой Отечественной войны».

Нам известно, что в тяжелейших условиях ожесточенной борьбы с врагом советскими писателями, поэтами было создано множество произведений, которые навсегда останутся в народной памяти.

Мероприятие начнется с истории создания советским поэтом Василием Ивановичем Лебедевым-Кумачом стихотворения «Священная война», которое впоследствии стало гимном Великой Отечественной войны.

После ведущая расскажет о самых знаменитых авторах военного времени, в числе таковых: Николай Тихонов, Александр Твардовский, Алексей Сурков, Ольга Берггольц, Михаил Исаковский, Константин Симонов.

Затем речь пойдет о молодых поэтах, которых называли фронтовыми. Да, имена их теперь широко известны. Это Александр Межиров, Юлия Друнина, Борис Слуцкий, Константин Ваншенкин, Булат Окуджава, Анна Ахматова, Андрей Дементьев и многие другие.

Отдельная страница мероприятия будет посвящена Владимиру Семеновичу Высоцкому и теме Великой Отечественной войны в его творчестве. Поэт не был на войне ввиду юного возраста, но его глубоко интересовала эта тема.

Завершится прямой эфир просмотром музыкальной композиции «Берегите мир» в исполнении советского певца и композитора Муслима Магомаева.

Место проведения: https://www.instagram.com/biblioteka_balliona/

Проходит: 25 апреля 2020 с 16:00 до 16:40

Ни один из праздников не может сравниться с Днем Победы. Ведь нет в России семьи, в которой не было бы своего героя – одного или нескольких, прошедших ужасы войны.

9 Мая миллионы людей прикрепят к своей одежде символ этого праздника – георгиевскую ленточку, мысленно вспоминая своих дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали жизни ради победы, ради нашей жизни и нашего будущего.

Этот аксессуар стали использовать с 2005 года. И с каждым годом людей, решивших сделать георгиевскую ленточку частью своего образа в День Победы, становится всё больше.

В преддверии великого праздника - Дня Победы, в рамках Всероссийской ежегодной акции «Библионочь - 2020» сотрудники отдела Молодёжный проспект Баллионовской библиотеки предлагают вам присоединиться к мастер-классу по изготовлению броши из георгиевской ленты в социальной сети «Инстаграм».

Источник: http://ballion.ru/