Копия Знамени Победы поднята у здания ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в Новороссийске

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что в преддверии празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на флагштоке перед центральным офисом ПАО «НМТП» в г. Новороссийске поднято знамя - копия Знамени Победы. Это дань памяти и уважения всем героям-участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Знамя Победы – это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага. Оно является официальным символом Победы и государственной

реликвией России.

ПАО «НМТП» ежегодно большое внимание уделяет поддержке ветеранов войны, в числе которых – пенсионеры – бывшие работники предприятия. В год празднования юбилея Великой Победы ПАО «НМТП» волонтерские и благотворительные проекты, в том числе оказывает адресную помощь членам Совета ветеранов. Сегодня, в связи со сложившийся ситуацией, когда наши ветераны социально дистанцированны, работники ПАО «НМТП» проводят акцию по закупке и доставке продуктовых наборов членам совета ветеранов старше 85 лет. Всего ветеранов ПАО «НМТП» в таком почтенном возрасте – 98 человек.

Особенно символично то, что Флаг победы развивается на фоне пришедшего в Новороссийск барка «Крузенштерн», который в 1946 по

итогам Второй мировой войны перешел по репарациям в собственность СССР . По первоначальному плану, барк должен был зайти в Новороссийск 8 мая и встретить здесь День Победы. Но из-за пандемии коронавируса маршрут сократился, из графика заходов «Крузенштерна» исключили порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль). Парусник участвует в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.