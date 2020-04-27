Данные более 33 тысяч жителей Карачаево-Черкесии оцифрованы

/Великая Победа/

В Карачаево-Черкесии в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» собраны архивные данные на 33 тыс. участников Великой Отечественной войны.

Сбор писем и фотографий из личных архивов для их последующего копирования и перевода в электронную базу осуществляется сотрудниками районных военных комиссариатов, музеев, библиотек и социальных учреждений.

Из Карачаево-Черкесии в 1941-1945 гг. на фронт было призвано 32625 человек. Всего в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России собрано данных на 1 662 315 человек, а призвано на фронт в годы войны из этих регионов 1 461 026 человек.

Проект «Дорога памяти» реализуется в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников Великой отечественной войны станет общедоступная единая база данных, насчитывающая записи о более чем 33 миллионах человек, а также мультимедийная галерея, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи составит 1418 шагов – именно столько дней длилась война.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Министерства обороны России в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора доступным способом.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа