В центре Геленджика начали устанавливать новую стену памяти.

/Великая Победа/

Несколько месяцев назад в Геленджике начали сбор фотографий участников Великой Отечественной войны.

Семьи собирали и приносили фотографии своих героических близких. В общей сложности было собрано и обработано более 2 тысяч снимков.

Над самим проектом работали лучшие дизайнеры города. И вот сегодня начались работы по установки конструкции нового, масштабного проекта. Стену памяти с фотографиями ветеранов установят у Вечного огня на набережной курорта уже совсем скоро.

Сама конструкция площадью 10х3 метра готова, её отдельные части собирают и крепят отдельно. В основание металлического каркаса будущего постамента уже начали заливать бетон. Весь остов и корпус самой Стены памяти выполнен с учётом ветровой нагрузки.

Источник: https://gelendzhik.org/