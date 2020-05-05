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Спецназовцы ЮВО поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны в Краснодарском крае
Военнослужащие соединения спецназа Южного военного округа (ЮВО) на Кубани торжественно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Краснодарском крае.
Военнослужащие соединения лично поздравили пятерых ветеранов в городе Горячий Ключ.
Во время посещений ветеранам от соединений и воинских частей подарили памятные подарки и цветы. Также были организованы онлайн-поздравления по видеосвязи.
При вручении подарков военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных участках, провели санитарную обработку придомовой территории, а также помогли произвести закупки в продуктовых магазинах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Источник: https://function.mil.ru/
Категория: Новости / Великая Победа