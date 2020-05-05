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Военнослужащие оказывают адресную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны

Военнослужащие мотострелкового соединения 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) оказали адресную поддержку 19 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Буденновском районе Ставропольского края.

Силами военнослужащих для ветеранов были собраны именные подарки от военнослужащих части. В состав подарка вошли видеообращение командира соединения на торжественном построении с прохождением на плацу торжественным маршем, песни в исполнении военного оркестра соединения, рисунки детей военнослужащих, а также продукты.

При вручении подарков военнослужащие помогли ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах, провели санитарную обработку придомовой территории, а также помогли произвести закупки в продуктовых магазинах в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

«В Будённовском районе проживает 19 ветеранов Великой Отечественной войны и, наверное, самое малое, что мы можем сделать – это помочь в такое непростое время этим людям. За каждым подразделением закреплено по одному ветерану, и мы уже долгое время ведем такую социально важную работу, регулярно навещаем наших Героев. Не забываем. Это ведь очень важно – помочь, когда есть такая возможность», – сказал заместитель командира соединения 49 армии ЮВО по военно-политической работе подполковник Валерий Бойко.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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