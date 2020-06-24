В Новороссийске прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

/Великая Победа/

В городе-герое Новороссийске 24 июня, ровно через 75 лет со дня проведения парада Победы на Красной Площади в Москве, торжественные мероприятия проходили на воде, земле и в воздухе.

На трибунах почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны. В этом году праздник был организован исключительно для них.

Торжественная часть парада началась в 9:00 утра в акватории Цемесской бухты, где на линии парадной диспозиции выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы: малый противолодочный корабль «Касимов», спасательное буксирное судно «СБС-742» и гидрографическое судно «ГС-402», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

Начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, по традиции, поздравил экипажи кораблей, стоящих на рейде в парадной линии.

На всех кораблях и судах в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне одновременно с поднятием Андреевского флага были подняты праздничные флаги расцвечивания.

Продолжился парад на главной улице Новороссийска. Здесь в парадному строю прошли порядка 1,5 тысячи военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа и другие представители силовых структур страны.

Кроме пеших расчетов, мощь и оснащенность российской армии представила механизированная колонна. В ее прохождении были задействованы более 50 единиц военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», боевые машины десанта БМД-2 и другая современная военная техника.

В завершении торжественного шествия асы пилотирования смешанной авиационной группы Южного военного округа приветствовали всех

участников парада. Истребители Су-27СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-28 и Ка-52 прошли в воздушном строю над городом-героем.

На протяжении всего дня в честь 75-летия Великой Победы жители Новороссийска смогут принять участие в различных праздничных онлайн-мероприятиях.

Над легендарной Малой землей волонтеры в небо выпустят голубей, как символов мира, в рамках акции «Весть Победы». Вечером в каждом внутригородском районе на дворовых территориях творческие агитбригады проведут концерты под общим названием «Радость Победы».

Все желающие смогут принять участие в квест-экскурсии «История Победы» по памятным местам Новороссийска, которая пройдет в онлайн-режиме.

В 20:00 часов жители и гости города смогут стать зрителями акции «Лучи Победы» - небо над памятником «Дворец цементников» и мемориальным комплексом «Малая земля» озарят прожекторы.

Завершатся праздничные мероприятия «Салютом Победы» . Торжественные залпы салюта и красочного фейерверка расцветят небо над городом-героем Новороссийском.