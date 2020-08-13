Почтили память погибшим у мемориала «Защитникам Пашковской переправы»

/Великая Победа/

Руководство и сотрудники ОСН(Б) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому краю, совместно с представителями администрации края и Общественного совета УФСИН России по Краснодарскому краю, организовали возложении венков недавно построенному мемориалу «Защитникам Пашковской переправы».

В августе 1942 года на этом месте шли ожесточенные бои. Вчерашние школьники вступили в неравную схватку с опытными бойцами армии вермахта. Подростки и молодые мужчины продолжительное время отражали натиск гитлеровцев с противоположного берега Кубани. Почти всем им было суждено погибнуть в этой кровопролитной битве.

Ценой своих жизней красноармейцы дали возможность советским войскам перегруппироваться и отступить, используя переправу. Два очевидца этих событий Виталий Михайлович Басий и Сергей Григорьевич Дробязко до сих пор живут в Краснодаре.

После проведения акции собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., минутой молчания.

Источник: http://www.23.fsin.gov.ru/press/