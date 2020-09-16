В Краснодарском государственном институте культуры представили уникальные архивные фотографии

/Великая Победа/

В Краснодарском государственном институте культуры сегодня, 16 сентября, открылась выставка "Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

На нескольких стендах представлены уникальные документы и фотографии времен Великой Отечественной войны, посвященные трагедии мирного населения страны и, в частности, Кубани.

Первыми посетителями выставки стали воспитанники Музыкального кадетского корпуса КГИК. С приветственным словом выступил председатель Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ректор института культуры Сергей Зенгин:

"Сегодня администрация края и губернатор большое внимание уделяют сохранению исторической памяти. Наш институт тоже принимает активное участие во многих патриотических проектах. И нам важно, что эта выставка представлена сегодня у нас".

На открытии также присутствовали заместитель начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и сопровождению государственных программ в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края Ольга Острожная и руководитель государственного архива Краснодарского края Станислав Темиров. Он представил выставочные стенды, рассказал о трагичных фактах, касающихся мирного населения Кубани в годы оккупации, говорил о работе сотрудников архива, о плодотворном сотрудничестве с Краснодарским региональном отделением РВИО при создании выставки: "Раньше такие документы не предоставляли в открытый доступ, сейчас все это доступно, благодаря большой, слаженной, важной работе многих структур".

На стендах представлены документы и фотографии трагедии Ейского детского дома, рассказано о зверском отношении нацистов к пациентам Краснодарской психиатрической больницы, о сокращении населения некоторый городов в многократном размере. С 18 сентября в вузе также открывается выставка "Без грифа «секретно»" в рамках федерального проекта "Без срока давности".

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba