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В КГИК открылась выставка "Набат памяти"

В Краснодарском государственном институте культуры накануне открылась военно-патриотическая выставка "Набат памяти". В экспозиции представлены графические плакаты студентов-дизайнеров колледжа КГИК, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участников и авторов поприветствовал ректор КГИК Сергей Зенгин, он отметил, что набат памяти – это постоянное напоминание о героях и их подвиге:

"Я уверен, что каждый, кто работал над этими плакатами, погрузился в историю войны. Вы прочувствовали ее, прониклись. Поэтому у вас получились такие достойные работы".

Плакаты для выставки были отобраны по итогам одноименного конкурса, в котором приняли участие более 50 студентов специальности "Дизайн". Победителем стала студентка второго курса Полина Крестьянникова, второе и третье места у ее однокурсниц Анны Колкневой и Натальи Шароновой.

Завершилось открытие творческими номерами. Для гостей выступили студенты специальности "Сольное и хоровое народное пение" колледжа КГИК.

Выставку посетили студенты колледжа, воспитанники Музыкального кадетского корпуса, учащиеся детской школы искусств вуза.

Экспозиция будет представлена в фойе концертного зала до 14 марта.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Великая Победа

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