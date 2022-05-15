Слава Великой Победе!

В Хостинском районе продолжают проходить праздничные мероприятия, посвящённые 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В этот солнечный день ветеранов приехали поздравить с праздником представители администрации г. Сочи, студенты Автомобильно-дорожного колледжа, представители казачества и многие другие. Сотрудники Госавтоинспекции г. Сочи также приняли участие в этом мероприятии.

Искренние пожелания здоровья, благополучия и мирного неба над головой принимают в эти дни ветераны, труженики тыла и члены их семей. Дорожные полицейские с благодарностью послушали от старшего поколения пожелания и теплые слова напутствия в службе.

Детям, присутствовавшим на мероприятии, вручили световозвращающие элементы и рассказали о том, как они могут помочь обеспечить безопасность на дороге. Также, в преддверии летних каникул , напомнили о безопасном поведении во время игр во дворах и основные правила безопасного использования СИМ.