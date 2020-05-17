СЪЕСТЬ БОКАЛ ШАМПАНСКОГО!

/Вкусное утро/

Воскресенье, самый удобный день для позднего завтрака с бокальчиком шампанского. Впрочем, это может быть любой день отпуска или выходной.

Кто там употребляет по утрам? А, аристократы. Спорить не буду, но отели, где утром подают шампанское, я лично очень люблю.

Итак, берем бокальчик, вынимаем бутылочку из ведёрка со льдом, наливаем шипучий... СТОП!!!

СЕГОДНЯ БУДЕТ ПО ДРУГОМУ!

Берем бутылочку шампанского, часть нагреваем, в нем растворяем 15-20г сахара (кстати, я взяла полусладкое и обошлась без сахара вовсе, любители #брют меня поймут) и 30г желатина, ну тут вариантов нет, надо брать, замочить желатин не забудьте.

Затем теплое шампанское добавляем к остальному. И заливаем в бокалы или креманки, куда предварительно положили ягоды, у меня клубника, ставим в холодильник на пару часов и...

Автор рецепта предлагает сопроводить клубничным соком и бокалом шампанского, я наслаждалась без дополнений.

Давайте будем баловать себя, и почему бы не начать с шампанского в желе по воскресеньям.

Наталья Штыкова