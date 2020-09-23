Названа самая полезная для здоровья рыба

/Вкусное утро/

Наиболее полезной является рыба из северных водоемов, рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Он подчеркнул, что диетологи считают более полезной морскую рыбу, хотя многие с детства употребляют в пищу рыбу из внутренних водоемов.

Не столь важно, какой породы рыба, которую есть человек, главное – чтобы она была выловлена в экологически чистых водоёмах и подальше от крупных городов. В ряде российских регионов – Астраханской, Ростовской областях и Сибири люди привыкли ловить и есть речную рыбу, а вот на Дальнем Востоке предпочитают морскую. Так что предпочтения во многом зависят от региона проживания.

«В Центральной России представлена и та, и другая рыба, но 90% продаж приходится на морскую рыбу и только 10% на пресноводную», - отметил Фомин.

Но наиболее полезна рыба, выловленная северных морях, так как она содержит больше жира, а, значит, и кислоты омега-3, которые укрепляют иммунитет. Эти вещества связывают опасные радикалы, очищая организм. Таким жиром наиболее богата пикша, камбала, треска, минтай, селедка.

Источник: https://www.mk.ru/