Эксперт рассказал, когда в России могут подешеветь сладости

/Вкусное утро/

В России снизились объемы производства кондитерских изделий, следует из данных Минсельхоза. Когда динамика выпуска сладостей может пойти вверх, а цены вниз, рассказал в интервью президент "Опоры России" Александр Калинин.

За первые четыре месяца 2022 года единственной категорией среди ключевых продуктов питания, производство которых сократилось, стали кондитерские изделия. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на презентацию Минсельхоза. С января по апрель сладостей произвели на 3,4 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Производство всех остальных категорий продуктов, вроде молока, сыра, сахара, макарон и так далее, увеличилось.

В интервью радио Sputnik президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин выразил мнение, что спад производства связан с уходом с российского рынка нескольких ключевых покупателей кондитерских изделий.

"У нас ушла часть игроков, которые покупали эту кондитерскую продукцию, и для которых она производилась. Скоро на месте условных Starbucks и Mcdonald's откроются новые рестораны быстрого питания, поэтому восстановится спрос и производство", – считает Александр Калинин.

Кроме восстановления производства, ожидается еще и снижение цен на сладости, добавил президент "Опоры России".

"Цены на кондитерские изделия активно росли в марте, а сейчас по некоторым позициям уже идет снижение. Центральный банк уже снизил ключевую ставку, и, я думаю, что снизит еще. Фактически кредитно-денежная система возвращается к тем параметрам, которые были до февраля. Я думаю, что к третьему кварталу ситуация на продовольственном рынке стабилизируется", – заключил Александр Калинин в интервью.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»