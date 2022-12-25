 Диетолог раскрыла состав идеального зимнего супа

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Идеальный зимний суп должен укреплять иммунитет и согревать, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. В интервью она назвала ингредиенты, которые могут давать такой эффект.

Зимой важно, чтобы еда не только насыщала человека, но и помогала ему избежать двух главных опасностей сезона – холода и вирусов. В этом плане может отлично подойти острый овощной суп, уверена врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"В первую очередь, идеальный зимний суп должен быть согревающим. Для этого чаще всего в зимние супы добавляют имбирь, чеснок и кайенский перец, то есть достаточно острые приправы. Кроме того, эти ингредиенты содержат в себе вещества, которые убивают различные бактерии. Во время эпидемий гриппа и ОРВИ лучше иметь в рационе больше продуктов, которые помогают укрепить иммунитет. Те продукты, что я перечислила, отлично для этого подходят. Суп с ними будет на благо здоровья", – сказала Анжелика Дюваль в интервью радио Sputnik.

Также для улучшения работы иммунной системы диетолог советует добавить в зимний суп больше овощей.

"Мясо или рыба в зимнем супе могут быть, выбор зависит от рациона человека. Однако самое главное в этом блюде – овощи, много овощей. В них есть клетчатка, которая стимулирует работу кишечника, а он напрямую связан с работой иммунитета. Чем лучше работает кишечник, тем лучше работает иммунитет. Поэтому я бы рекомендовала использовать в зимних супах больше овощей, причем не картошку, а сельдерей, цветную капусту и брокколи", – добавила Анжелика Дюваль.

Источник: радио Sputnik